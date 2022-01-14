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Экс-министр МВД Польши Сенкевич появился в парламенте в состоянии алкогольного опьянения

Политика
Экс-министр МВД Польши Сенкевич появился в парламенте в состоянии алкогольного опьянения
wikipedia.org  /  Kancelaria Sejmu / Krzysztof Białoskórsk / CC BY 2.0

Варшава, 14 января. Бывший министр внутренних дел Польши, депутат от партии «Гражданская платформа» Бартоломей Сенкевич оконфузился на одном из заседаний законодательного органа, появившись в состоянии опьянения.

Кадры были опубликованы местным телеканалом TVP. Политик, слегка пошатываясь, вошел в здание парламента и проследовал к первому ряду. После непродолжительной беседы с коллегой однопартиец Сенкевича принял решение вывести экс-главу МВД из зала на свежий воздух.

«Пан маршал, мне кажется, нам нужен алкотестер в зале, алкотестер для зала я бы попросил!» — послышались крики из-за трибуны.

Ранее стало известно, что Польша переняла от Швеции председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Выполнять функции координатора организации страна будет в течение следующего года.

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польша мвд парламент
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