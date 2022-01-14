Lada Vesta стала самой популярной моделью на российском авторынке

Москва, 14 января. Российская Lada Vesta признана самой популярной моделью на рынке легковых автомобилей. С января по декабрь 2021 года машина разошлась тиражом в 113,7 тысячи единиц, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

В семейство автомобилей от концерна «АвтоВАЗ» входят седаны и универсалы, а также модификация Cross. Машины доступны с разными силовыми агрегатами: 1,6-литровыми двигателями мощностью 106 и 113 лошадиных сил, а также 1,8-литровыми 122-сильными моторами.

Среди других популярных моделей в России оказалась Lada Granta с продажами 111,4 тысячи единиц. В 2020 году машина лидировала в рейтинге, однако утратила позиции из-за перебоев с поставками электронных компонентов. Всего в 2021 году в РФ было продано 1,6 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 4,3% больше по сравнению 2020 годом.

Продажи АвтоВАЗа, тем временем, выросли на 2,1% в текущем году по сравнению с ковидным 2020-м. Производителю за год удалось реализовать на российском рынке 350,7 тысячи новых авто.