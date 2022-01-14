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Lada Vesta стала самой популярной моделью на российском авторынке

Общество
Lada Vesta стала самой популярной моделью на российском авторынке
lada.ru

Москва, 14 января. Российская Lada Vesta признана самой популярной моделью на рынке легковых автомобилей. С января по декабрь 2021 года машина разошлась тиражом в 113,7 тысячи единиц, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

В семейство автомобилей от концерна «АвтоВАЗ» входят седаны и универсалы, а также модификация Cross. Машины доступны с разными силовыми агрегатами: 1,6-литровыми двигателями мощностью 106 и 113 лошадиных сил, а также 1,8-литровыми 122-сильными моторами.

Среди других популярных моделей в России оказалась Lada Granta с продажами 111,4 тысячи единиц. В 2020 году машина лидировала в рейтинге, однако утратила позиции из-за перебоев с поставками электронных компонентов. Всего в 2021 году в РФ было продано 1,6 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 4,3% больше по сравнению 2020 годом.

Продажи АвтоВАЗа, тем временем, выросли на 2,1% в текущем году по сравнению с ковидным 2020-м. Производителю за год удалось реализовать на российском рынке 350,7 тысячи новых авто.

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