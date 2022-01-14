Более 16 000 человек подписали петицию за снятие санкций ЭКОВАС с Мали

Уагадугу, 14 января. Житель Буркина-Фасо Нуфу Оедраого создал петицию за снятие с Мали санкций Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом мужчина сообщил в Facebook-аккаунте.

Инициативу на текущий момент поддержали более 16 000 человек. Активист призывает ЭКОВАС отказаться от ограничений, наложенных на африканскую республику.

«Положения, касающиеся внутриафриканской миграции, оставляют желать лучшего. По политическим причинам главы государств ЭКОВАС решили лишить 21 174 575 малийцев права на въезд. Закрытие границ с Мали означает закрытие культурного обмена, торговли, региональной интеграции и других возможностей. Народ пострадавшей страны живет в достаточно сложных условиях, связанных с внутренней безопасностью. В целях предотвращения кризиса я прошу всех лидеров ЭКОВАС пересмотреть вопрос о прекращении сообщения с Республикой Мали. Я хочу перемещаться, переезжать и жить в Африке без ограничений, виз или вида на жительство», — написано в петиции Оедраого.

Ранее сотрудники некоммерческой компании Tuwindi Foundation организовали мониторинг 1100 публикаций в Facebook, Twitter, WhatsApp, TikTok и LinkedIn (заблокирован на территории РФ за нарушение правил хранения персональных данных российских пользователей). Анализ показал, что более 80% пользователей выступают против санкций ЭКОВАС, наложенных на Мали.