Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 января 20:51
20:50
Шоу-бизнес
Волочкова вспомнила, как Собчак начинала свою карьеру в Москве
20:49
Общество
Иммунолог Продеус призвал отказаться от крещенских купаний в пандемию COVID-19
20:48
Происшествия
Упавшие с крыш сосульки разбили стекла автомобилей в центре Петербурга
20:48
Весь мир
Ливийцы обвинили спецсоветника ООН Уильямс в провале процесса политического урегулирования
20:46
Экономика
«Оператор ГТС Украины» отметил падение фактического потребления газа в стране
20:45
Общество
Употребление сахарозаменителей и продуктов из белой муки негативно влияет на мозг человека
20:45
Весь мир
Верховный суд США заблокировал требование Байдена об обязательной вакцинации
20:44
Армия
США заявили о готовности обсудить с КНДР спорные вопросы в двусторонних отношениях
20:40
Весь мир
Правительство Нигерии разблокировало работу Twitter на территории республики
20:39
Политика
Любая победа превращается в предательство: почему украинцы заподозрили Байдена в «сговоре» с Кремлем
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Японская Toyota презентовала «заряженный» хетчбэк GR Yaris

  /   Обновлено: 14 января 2022 19:12
Экономика
Японская Toyota презентовала «заряженный» хетчбэк GR Yaris
toyota.com  /  Toyota Motor

Токио, 14 января. Автомобилестроительная компания из Японии представила общественности спортивный вариант хетчбэка GR Yaris модификации GRMN.

Инженеры спортивной структуры Toyota Gazoo Racing разработали модель GR Yaris в исполнении GRMN. Машина отличается от оригинала более агрессивным дизайном и мощной технической «начинкой».

В основе модели лежит GR Yaris комплектации High Performance. Машину усилили с помощью дополнительных точек сварки и поставили распорки, отказавшись от задних сидений. Специалисты облегчили машину за счет капота и спойлера из карбона. Аэродинамика была улучшена с помощью обвеса кузова.

На автомобиль устанавливают силовой агрегат на 1,6 литра мощностью 272 л.с., который работает в паре с МКПП на шесть передач. Дополнительно были установлены металлокерамическое сцепление и винтовые блокировки дифференциалов.

Автолюбители смогут приобрести одну из двух версий. Вариация Circuit Package может похвастаться более богатой аэродинамикой, дисками BBS на 18 дюймов, усиленной тормозной системой и амортизацией от Bilstein. Второй комплект называется Rally Package. У него дорожный просвет в 13 см, усиленная защита днища, а также другие амортизаторы и стабилизаторы устойчивости. В салоне оборудуется полукаркас безопасности.

Toyota выпустит всего 500 GRMN Yaris. В Circuit Package будут выполнены 50 машин. Транспортные средства будет возможно купить только на территории Японии. Право приобрести модель разыграют в лотерее.

Как считает экс-фронтмен популярного автомобильного шоу Top Gear Джереми Кларксон, Toyota GR Yaris является лучшей машиной прошедшего года, при этом в будущем экземпляр вполне могут назвать классикой. Бывший ведущий заявил об этом на награждении MotorAwards 2021.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Японская Toyota презентовала «заряженный» хетчбэк GR Yaris
toyota авто хетчбэк GRMN Yaris Gazoo Racing
Комментировать