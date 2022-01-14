Японская Toyota презентовала «заряженный» хетчбэк GR Yaris

Токио, 14 января. Автомобилестроительная компания из Японии представила общественности спортивный вариант хетчбэка GR Yaris модификации GRMN.

Инженеры спортивной структуры Toyota Gazoo Racing разработали модель GR Yaris в исполнении GRMN. Машина отличается от оригинала более агрессивным дизайном и мощной технической «начинкой».

В основе модели лежит GR Yaris комплектации High Performance. Машину усилили с помощью дополнительных точек сварки и поставили распорки, отказавшись от задних сидений. Специалисты облегчили машину за счет капота и спойлера из карбона. Аэродинамика была улучшена с помощью обвеса кузова.

На автомобиль устанавливают силовой агрегат на 1,6 литра мощностью 272 л.с., который работает в паре с МКПП на шесть передач. Дополнительно были установлены металлокерамическое сцепление и винтовые блокировки дифференциалов.

Автолюбители смогут приобрести одну из двух версий. Вариация Circuit Package может похвастаться более богатой аэродинамикой, дисками BBS на 18 дюймов, усиленной тормозной системой и амортизацией от Bilstein. Второй комплект называется Rally Package. У него дорожный просвет в 13 см, усиленная защита днища, а также другие амортизаторы и стабилизаторы устойчивости. В салоне оборудуется полукаркас безопасности.

Toyota выпустит всего 500 GRMN Yaris. В Circuit Package будут выполнены 50 машин. Транспортные средства будет возможно купить только на территории Японии. Право приобрести модель разыграют в лотерее.

Как считает экс-фронтмен популярного автомобильного шоу Top Gear Джереми Кларксон, Toyota GR Yaris является лучшей машиной прошедшего года, при этом в будущем экземпляр вполне могут назвать классикой. Бывший ведущий заявил об этом на награждении MotorAwards 2021.