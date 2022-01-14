Профессор Межевич о переговорах России и США: Функции МИД РФ могут перейти к Минобороны

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор СПбГУ Николай Межевич прокомментировал результаты российско-американских переговоров в Женеве и в Брюсселе. Итогом нежелания коллективного Запада дать России гарантии нерасширения НАТО на восток, считает эксперт, станет усиление военных угроз для союзников США в Европе.

«Пока итогов нет. Американцы, вроде бы получив предложения по гарантиям безопасности России за месяц и понимая тональность диалога, которая ограничивает возможности для обратного движения для президента РФ, все-таки пошли по пути дальнейшего обострения ситуации», — заявил Николай Межевич.

Реакция России на нежелание США и их европейских партнеров гарантировать непродвижение НАТО к границам РФ и не включать в блок государства, образовавшиеся из бывших республик СССР, по мнению эксперта, выразится в усилении военных угроз для европейских стран, в которых размещены военные контингенты и штабы ВС США.

«На каждом географическом направлении будут применены соответствующие меры», — отметил Николай Межевич.

Федеральное агентство новостей /

Вооруженные силы РФ, по его словам, развернут новые системы вооружений, нацеленные на страны Восточной Европы и Прибалтики, включая Эстонию, которая озвучила идею покупки морских противокорабельных, которые также могут поражать цели на суше, в том числе в Санкт-Петербурге.

Будут усилены ВС Белоруссии, в том числе российскими военными контингентами. Пересмотрит РФ и свои отношения с Финляндией, если ее правительство от заявлений о возможном вступлении в НАТО перейдет к практическим шагам в этом направлении.

«Нас пытаются держать за идиотов, которые не помнят, как Эстония и Финляндия в середине 1930-х годов разрабатывали план перекрытия Финского залива. Отдельный вопрос — зачем Финляндии истребители F-35, которые по своим тактическим характеристикам также являются бомбардировщиками? Боюсь, что здесь у финского руководства наступает опасная болезнь политико-дипломатического склероза», — отметил политолог.

Что касается воздействия конкретно на США, эксперт предвидит усиление военной угрозы американских штабов и военных контингентов на территории европейских стран.

«Где они находятся, военным прекрасно известно. Нанесение ущерба может начаться со вполне конвенционального отражения агрессии, с поражения всех штабов на территории Европы, если не будет ответа на предложения России», — считает Николай Межевич.

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«В таком случае наш президент будет разговаривать не с Западом, а с собственными военными. Существует старая и очень печальная шутка, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций функции МИДа переходят к министерству обороны», — напомнил политолог.

По его мнению, это единственное возможное решение при сохранении дальнейшей не диалоговой ситуации с Западом.

В случае усиления конфронтации России и США в Европе или усиления санкционного давления на Россию, эксперт надеется, что российская экономика без больших потерь с ним справится за счет переориентации экспортно-импортных потоков на другие страны, прежде всего, на Китай.

«Все, что связано с финансовыми инструментами — было бы хорошо отключиться от этого искусственного дыхания. Закроют Google или Microsoft — ничего страшного, у наших китайских друзей есть свои клоны, в том числе русскоязычные. А вот доверие к американским техническим средствам упадет очень», — считает Николай Межевич.

Вместе с тем эксперт связывает неадекватность большинства американских и европейских лидеров в восприятии угроз, которые перед ними возникают, с пандемией коронавируса.

«Пандемия, безусловно, усилила хаос в международных отношениях. Когда это было, чтобы какая-то Литва вступала в конфронтацию одновременно с Минском, Москвой и Пекином?» — поражается политолог.

Федеральное агентство новостей /

«У американцев нет и не было полного согласия по европейским вопросам, а вопрос о Германии — для них еще более сложный, потому что для Германии отношения с США неприятные. Поэтому без большой необходимости ее стараются не обижать», — отметил политолог.

В то же время он надеется, что прагматизм западных политиков возобладает над популистскими лозунгами. Примером прагматического подхода он считает решение Конгресса США не усиливать давление на Германию в вопросе свертывания проекта «Северный поток — 2».

По его словам, правящие круги США и Великобритании очень опасаются, что чрезмерное экономическое давление на Германию приведет к изменению политического вектора германского руководства.