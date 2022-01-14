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Вдова телеведущего Зеленского впервые подробно рассказала о смерти мужа

Шоу-бизнес
Вдова телеведущего Зеленского впервые подробно рассказала о смерти мужа
instagram.com  /  @mikhail_zelenskiy

Москва, 14 января. Вдова телеведущего Михаила Зеленского Мила Рубинчик впервые раскрыла подробности смерти мужа Доминикане.

Супруга журналиста рассказала, что Зеленскому стало внезапно плохо во время их отдыха 11 января. Ему не успели оказать медицинскую помощь, и телеведущий скоропостижно скончался у входа в медпункт.

«Все случилось внезапно, не было никакой причины... Я была рядом, все произошло на моих глазах. Мише стало плохо, его состояние ухудшилось. Дошли до медпункта, все там случилось... прямо на входе. Скорая старалась максимально быстро доехать, врачи сделали все, что могли. Какая причина — инфаркт или инсульт — уже роли не играет. Он курил, да, возможно, это влияло на работу сосудов. Даже работа могла влиять, потому что Миша любил работу больше, чем себя, отдавался ей на 200%», — рассказала вдова журналиста Мила Рубинчик в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия-1».

Первая жена Зеленского, его бывшая одноклассница Ольга Яшина также прокомментировала смерть мужчины. Она заявила, что не знает, как смерть Зеленского переживут его родители, у которых он единственный сын. Яшина отметила, что мать Зеленского дважды праздновала его день рождения после того, как ее сын в месяц лежал в коме, из которой чудом вышел.

Ранее коллега Зеленского журналистка Маргарита Симоньян прокомментировала смерть ведущего на 47-м году жизни. По ее словам, журналист ушел из жизни «как-то рано».

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Все новости / Шоу-бизнес / Вдова телеведущего Зеленского впервые подробно рассказала о смерти мужа
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