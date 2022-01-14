Спасатели на Сахалине несли через сугробы мужчину с инсультом до автомобиля скорой помощи

Южно-Сахалинск, 14 января. Жителю Сахалина потребовалась срочная госпитализация из-за приступа инсульта в сильную метель. Добраться до автомобиля скорой помощи ему помогли спасатели.

В дачном поселке в районе карьера Лиственничный сахалинцу потребовалась мединская помощь на фоне инсульта. Однако скорая помощь не смогла добраться до дома местного жителя из-за больших сугробов.

Помочь мужчине вызвались спасатели из отряда им. В.А. Полякова. Они пронесли больного на носилках около 350 метров до снегохода. После они вывезли его к автомобилю скорой помощи, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Сотрудники МЧС ранее спасли рыбака со льда Ладожского озера в Ленобласти. Из-за сильного тумана мужчина потерялся и не мог добраться до берега.