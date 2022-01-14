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Американские истребители F-35 оказались беспомощны против морской соли

Армия
Американские истребители F-35 оказались беспомощны против морской соли
pixabay.com

Вашингтон, 14 января. Военно-морские силы США выявили неспособность истребителей пятого поколения F-35 противостоять морской соли, которая разъедает фюзеляж самолетов.

Разработанные корпорацией Lockheed Martin машины используются американским флотом в качестве палубного истребителя для авианосцев. Однако в процессе эксплуатации военные стали замечать ржавчину на корпусе самолетов.

Материал подвергался коррозии из-за агрессивного воздействия морской соли. Как выяснилось, она способна повредить защитное покрытие, если самолет долгое время находится на авианосце. В Пентагоне эту информацию пока не комментировали.

Ранее стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты приостановили закупку истребителей F-35. Госдепартамент США уже потребовал объяснений от руководства ОАЭ.

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