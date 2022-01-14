Новак: ситуация на российском топливном рынке стабильна

Москва, 14 января. Правительство России оценивает ситуацию на внутреннем рынке топлива в начале 2022 года как стабильную, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Гайдаровского форума.

Сдерживать рост розничных цен на топливо в стране помогает механизм демпфера. Он снижает давление оптовой стоимости на розничную. Еще в 2021 году власти не исключили, что этот механизм могут скорректировать.

«Мы оцениваем ситуацию как стабильную. Работает в постоянном режиме штаб с участием компаний под руководством министерства энергетики, с участием Федеральной антимонопольной службы», — подчеркнул Новак в беседе с журналистом ТАСС.

В декабре Росстат зафиксировал подорожание бензина выше уровня инфляции. С января по декабрь 2021 года стоимость бензинового топлива увеличилась на 9,3%. Аналогичная ситуация наблюдалась с дизелем — прирост составил 8,25%.