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Молодая жена Сергея Шнурова спровоцировала слухи о скором пополнении в семье

Шоу-бизнес
Молодая жена Сергея Шнурова спровоцировала слухи о скором пополнении в семье
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Санкт-Мориц, 14 января. Светская львица Ольга Абрамова, тайно расписавшаяся с музыкантом Сергеем Шнуровым в 2018 году и подарившая ему третьего сына, своим появлением на публике спровоцировала слухи о новой беременности.

Исполнитель хита «Никого не жалко» вместе с 31-летней супругой отдыхает на заснеженных склонах курорта Санкт-Мориц в Швейцарии. Пара не особо скрывается от любопытных глаз окружающих, подметивших одну любопытную деталь: Абрамова заметно прибавила в весе.

Округлившийся живот светской львицы мгновенно разжег костер слухов о ее новой беременности. Некоторые поклонники уже поздравляют музыканта с грядущим пополнением в семье.

«Если слухи правдивы — поздравляю не только с прошедшим юбилеем группы, но и сами знаете с чем», — написал один из поклонников под последним постом артиста в Instagram.

Шнуров является отцом троих детей: дочери Серафимы от брака с Марией Исмагиловой, сына Аполлона от союза со Светланой Костицыной и ребенка, которого ему родила четвертая жена — Ольга Абрамова. Не осчастливила музыканта наследником лишь его третья супруга Елена Мозговая, также известная как Матильда. С ней Шнуров развелся 15 августа 2018 года.

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