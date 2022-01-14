Посол РФ Громыко обсудил с главой МИД Мали укрепление отношений между Москвой и Бамако

Бамако, 14 января. Посол России в Мали Игорь Громыко провел переговоры с министром иностранных дел африканского государства Абдулаем Диопом, сообщает Fane Media.

«Стороны подробно обсудили различные темы региональной повестки, а также российско-малийские отношения», — написано в материале издания со ссылкой на аккаунт дипломата в Facebook.

Москва в данный момент активно занимается укреплением партнерства с Бамако. С этой целью Кремль поддерживает дружественное государство отправкой гуманитарных грузов и технического обеспечения.

Ранее Министерство обороны РФ передало правительству африканской страны четыре военно-транспортных вертолета Ми-171. С момента ввода в эксплуатацию воздушное судно на вооружении в более чем 100 государствах.

Также Россия доставила малийским детям сладкие новогодние подарки. На праздник подрастающие жители республики получили тульские пряники и продукты питания.