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Посол РФ Громыко обсудил с главой МИД Мали укрепление отношений между Москвой и Бамако

Весь мир
Посол РФ Громыко обсудил с главой МИД Мали укрепление отношений между Москвой и Бамако
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Бамако, 14 января. Посол России в Мали Игорь Громыко провел переговоры с министром иностранных дел африканского государства Абдулаем Диопом, сообщает Fane Media.

«Стороны подробно обсудили различные темы региональной повестки, а также российско-малийские отношения», — написано в материале издания со ссылкой на аккаунт дипломата в Facebook.

Москва в данный момент активно занимается укреплением партнерства с Бамако. С этой целью Кремль поддерживает дружественное государство отправкой гуманитарных грузов и технического обеспечения.

Ранее Министерство обороны РФ передало правительству африканской страны четыре военно-транспортных вертолета Ми-171. С момента ввода в эксплуатацию воздушное судно на вооружении в более чем 100 государствах.

Также Россия доставила малийским детям сладкие новогодние подарки. На праздник подрастающие жители республики получили тульские пряники и продукты питания.

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африка мали
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