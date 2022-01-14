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Bloomberg назвал прекращение поставок газа из РФ главным риском для Европы

Экономика
Bloomberg назвал прекращение поставок газа из РФ главным риском для Европы
gazprom.ru

Москва, 14 января. Самым большим риском для Европы является не холодная зима, а прекращение поставок российского газа, пишет американское агентство Bloomberg.

Перед Рождеством «Газпром» напомнил об стремительном уменьшении запасов газа в подземных хранилищах ЕС. Спустя несколько дней Gas Infrastructure Europe объявила, что запасы на континенте опустились ниже 50% от общего объема ПХГ. Как отмечают авторы материала, обычно запасы топлива в Европе сокращаются до половины не раньше начала или середины февраля.

Сейчас главным союзником Европы выступает погода. Однако не исключено, что континент до конца отопительного сезона еще испытает на себе ни одно похолодание. В связи с этим низкий уровень поставок газа из России продолжает оставлять Европу в подвешенном состоянии. Поэтому главный вопрос, которым сейчас задаются европейцы, — это то, что «Газпром» собирается делать со своими поставками, считают журналисты.

Тем временем Европа пытается компенсировать низкий объем импорта из РФ поставками американского СПГ. Как считает аналитик Сергей Кауфман, потом топлива из США в ЕС в скором времени может сократиться из-за возросшего спроса на азиатском рынке энергоносителей.

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