Ася очень хотела детей: друг семьи Вознесенской и Мягкова о том, как актриса относилась к материнству

Ушла из жизни вдова Андрея Мягкова, народная артистка России Анастасия Вознесенская. Она сыграла десятки ролей, благодаря которым стала известна на всю страну. Артистка была счастлива замужем почти 60 лет. С супругом Вознесенская познакомилась еще на учебе в школе-студии МХАТ. И, как говорят их друзья — тоже актеры, супруги Киндиновы, Мягков и Вознесенская были идеальной парой. Воспоминаниями о дружбе «домами» в беседе с ФАН поделилась Галина Киндинова — жена Евгения Киндинова — лучшего друга Андрея Мягкова.

«Конечно, у всех в семье есть свои тайны. Свои дела, свои пригорки, ручейки. Но то, что мы наблюдали, его отношение к ней, ее отношение к нему, оно было просто потрясающим. Они жили счастливо, во всяком случае, на наших глазах. И когда у нас родилась дочка, в то время еще ни у кого не было камер, но Андрей купил за границей камеру, и он моему мужу сказал, чтобы он взял камеру и поснимал нашу маленькую Дашеньку», — рассказала Галина Киндинова.

Кадр из фильма «Вы мне писали...» /

Собеседница ФАН уверяет, что Вознесенская и Мягков тоже очень хотели детей. Во всяком случае, актриса признавалась в этом.

«Ася очень хотела детей. И по всему видно было, что она пропустила уже тот момент, когда уже можно не бояться и спокойно родить. И она все удивлялась, потому что у нас с мужем был поздний ребенок тоже. И вот, я помню ее вопросы, Настенька меня спрашивала, не боюсь ли я, не страшно ли мне рожать. И ведь они ненамного были старше нас. Но, видимо, уже был критический момент. Ей тогда было за сорок. Но это же не возраст. Сейчас, вон, женщины вообще рожают в 46 лет. Но тогда ей было как-то боязно и страшно», — сообщила подруга семьи.

Кадр из фильма «Вы мне писали...» /

Галина Киндинова отметила, что отличительной чертой Анастасии Вознесенской был не только удивительный актерский дар, но и настоящая порядочность.

«Удивительна не только актерским талантом, но и человеческая суть ее была глубокой. Она была человеком понимающим. И у нее в роду кто-то был из священников. Семья верующая была. И в Насте поэтому были какая-то порядочность и достоинство. Она слова плохого о других сказать не могла. С уважением относилась абсолютно ко всем», — объяснила Галина Киндинова.

Global Look Press / Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Ранее другая подруга артистки — заслуженный работник культуры и бывший директор Музея МХАТ Ирина Корчевникова в интервью ФАН рассказала, почему смерть Анастасии Вознесенской была предсказуема.