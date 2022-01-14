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Область исключительного суверенитета России: депутат Федоров раскритиковал расширение НАТО на восток
Политика
Область исключительного суверенитета России: депутат Федоров раскритиковал расширение НАТО на восток
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Вся территория постсоветского пространства является областью исключительного суверенитета России. Об этом в интервью для ФАН заявил депутат Государственной думы и лидер Народно-освободительного движения Евгений Федоров.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире польского радио заявил, что Североатлантический альянс не пойдет на компромиссы по вопросам расширения организации и размещения войск на востоке, на которых настаивает Россия.

«Ситуация как в нашей пословице: мы ему про Фому, а он нам про Ерему, — заметил Федоров. — Речь идет вообще о другом! А именно об оценке Российской Федерацией появления войск НАТО в международно признанных границах нашего Отечества (сформировавшихся, напомню, еще в 1945 году по итогам Великой войны!) в качестве фактора дестабилизации и, по сути, военного вторжения! Это позволяет РФ ответить своими собственными силами по центру принятия решений — то есть по Вашингтону».

«Это территория относится к нашему Отечеству»: депутат Федоров о постсоветском пространстве
Федеральное агентство политических новостей / Валерия Покидова

Депутат убежден, что наличие танков Альянса в Литве и других странах постсоветского пространства является попиранием итогов Второй мировой войны.

«Эта территория относится к нашему Отечеству, — подчеркнул парламентарий. — Соответственно, мы вправе принимать ответные меры».

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто ранее исключил планы страны по вступлению в НАТО. Соответствующее заявление он сделал, комментируя слова Виктории Нуланд о том, что Вашингтон готов обсуждать с Финляндией и Швецией вступление в НАТО, если эти страны изъявят такое желание.

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