Экс-лидер Кот д'Ивуара назвал санкции ЭКОВАС против Мали чрезмерно опасной мерой

Ямусукро, 14 января. Санкции Экономического сообщества стран Западной Африки вызвали политические волнения в Кот д'Ивуаре. Об этом сообщили аналитики издания Guinee Premiere.

«Новая панафриканская партия под руководством бывшего президента Лорана Гбагбо считает принятые меры «чрезмерными, дерзкими и неприемлемо опасными» для государственности Бамако. В заявлении, подписанном пресс-секретарем Джастином Коне Катинан, санкции назвали инструментом общественных, финансовых и банковских учреждений, который используют для решения политических вопросов», — указано в материале информационного портала.

В знак признательности дружественному государству власти Мали передали Ямусукро арестованного экс-депутата парламента Кот д'Ивуара Сесс Суку Мохамеда, осужденного вместе с бывшим премьер-министром Гийома Соро за госизмену.

Также Бамако поддержал Альфа Блонди, известный ивуарийский певец и композитор музыки в стиле регги. По мнению звезды эстрады, главам стран ЭКОВАС следует пересмотреть санкции, потому что «малийский народ такого не заслуживает».

Ранее переходное правительство Мали поддержал лидер Гвинеи Мамади Думбуйя и член парламента Сенегала Мамаду Диоп Декруа. Дружественные страны отказались участвовать в коллективном давлении на власти Бамако.