Commod Africa: санкции против Мали нанесут экономический удар по странам ЭКОВАС

Бамако, 14 января. Санкции против Мали негативно повлияют на все государства, входящие в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС). Такого мнения придерживаются аналитики издания Commod Africa.

«Ограничительные меры опасны не только для Бамако. Прочие страны ЭКОВАС тоже столкнутся с серьезными последствиями, так как их связывают многолетние торговые отношения с Мали. Сенегальский экономист Ндонго Самба Силла сказал: «принимая резолюции против Бамако, Экономическое сообщество стреляет себе в живот». Он отметил, что экспорт Дакара в Мали составил 474 миллиарда франков КФА в 2020 году. Это гораздо больше, чем показатель торговли со всеми странами Евросоюза», — написано в материале издания.

Аналитики отмечают, что африканская республика является одним из крупнейших поставщиков говядины на Черном континенте. Президент общины даралов Сенегала считает, что санкции приведут к подорожанию мяса во всех странах ЭКОВАС.

Ранее ограничительные меры в адрес Мали раскритиковал лидер Гвинеи Мамади Думбуйя. Полковник отказался участвовать в коллективном давлении на Бамако и не стал закрывать границы с дружественным государством.