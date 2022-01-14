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Посол РФ в Белоруссии Грызлов останется председателем высшего совета «Единой России»

Политика
Посол РФ в Белоруссии Грызлов останется председателем высшего совета «Единой России»
Global Look Press  /  State Duma Russia/via Globallookpress.com

Москва, 14 января. Новый посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов останется председателем высшего совета партии «Единая Россия», сообщили в пресс-службе политсилы.

Помимо этого, в заявлении сказано, что вопросы избрания и прекращения полномочий решает съезд, который в ближайшее время не планируется. Соответствующей информацией пресс-служба партии поделилась с РИА Новости.

«Избрание и прекращение полномочий председателя высшего совета партии относится к компетенциями съезда партии. Мы не планируем в ближайшее время его проводить», — подчеркнули в ЕР.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, в котором сказано, что Грызлов официально назначен послом РФ в Белоруссии. До этого он занимал пост полномочного представителя России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине.

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Все новости / Политика / Посол РФ в Белоруссии Грызлов останется председателем высшего совета «Единой России»
белоруссия единая россия грызлов
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