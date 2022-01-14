Украинцы раскусили приднестровскую провокацию Киева с нападением на миротворцев РФ

Киев, 14 января. После неудачной попытки организовать переворот в Казахстане США переключились на другой фронт и решили «поджечь» Приднестровье руками украинских диверсантов.

К такому выводу пришли пользователи украинского сегмента социальных сетей после странного заявления Главного управления разведки Украины. В ГУР сегодня предупредили об угрозе военной эскалации на юге страны со стороны Приднестровья. Разведчики якобы выяснили, что российские спецслужбы готовят операцию на территории ПМР с нападением на своих же миротворцев. Малопонятная затея, по мнению украинских разведчиков, направлена исключительно против Украины, которую и обвинят в итоге в нападении на военных.

Украинцы сразу же высмеяли фантазеров из военного ведомства, разжигающих антироссийские настроения и панику среди населения по старым методичкам, которые не менялись с 2014 года. Пользователи Сети отметили абсурдность нового сценария «скорого вторжения» и посоветовали ГУР набрать более адекватных креативщиков.

«Это ж гениально, а главное, что все верят. Убейте еще раз Бабченко, еще смешнее будет. А если честно достали уже. Хватит разжигать своими протухшими сказками. Или хоть креативщиков новых наймите. На нас еще с орбиты не нападали. Что за творческие недоработки»; «Мало заявлений о возможных провокациях со стороны РФ. Нужно больше заявлений! Предлагаю программку установить, чтобы каждые полчаса угрозу в эфир выдавала. Все равно они одинаковые уже восемь лет как»; «По любому это сами спецслужбы разведке рассказали. Голубиной почтой послали секретную информацию. Ну что за бред? Подорвать Донбасс страшно, так на Приднестровье перескочили. Думаете, что Россия не сможет за это по шапке настучать?», — возмутились украинцы.

facebook.com / Пресс-служба Генштаба ВСУ

Некоторые пользователи, однако, не согласились с тем, что ГУР МО прибегло к старому трюку просто ради очередного вброса. Многие украинцы увидели в этом сообщении информационное прикрытие настоящей провокации, которые готовят США с участием украинских военных. Пользователи напомнили, что официальный Киев открыто поддерживал недавнюю попытку раскачать Казахстан. Вполне возможно, что среди прочих радикалов в «мятежных регионах» работали и украинские провокаторы. Оперативное вмешательство ОДКБ по просьбе Токаева сорвало майданные планы и США решили переключиться на другой фронт. Украинская власть в свою очередь с готовностью согласилась «помочь» заокеанским спонсорам, рассчитывая избежать жесткого ответа России из-за географического расположения Приднестровья.

«Значит все наоборот! В Казахстане у Штатов не вышло, теперь переметнутся их украинские провокаторы в Приднестровье! Предсказуемо! Но вы хоть понимаете, чем закончится нападение на российских миротворцев? Грузия цветочками покажется. Зеленский и Ко готовы драпать из Киева»; «Ясно, наши гении уже придумали как устроить провокацию. На кораблике или пешкодралом? А ответку как отбивать будете? Или надеетесь на бронированную крышу янки? Готовится что-то очень нехорошее и лучше бы банковой и нашим генералам угомониться, пока не поздно»; «Спросите американцев. Эти черти уже с другой стороны хотят поджечь Украину? И как всегда свалить все на РФ? «Россия нападет» не прокатило, дальше разжигают»; «Можно легко представить. Забросят группу нациков из добробатов и нападут на пограничников ПМР. На большее решиться кишка тонка. Хотя, как показал опыт терактов в Донецке и Луганске, наши ГУР и прочие спецы наловчились в подражании всяким исламистам, так что могут пробраться и в Тирасполь, а то и к базе миротворцев, а там уж и пальнуть можно. А сейчас заранее стрелки переводят. Ой и плохо же все это кончится. Хотя может и хорошо, если после ответки РФ никого из майданной швали и новой поросли Зе в стране не останется», — расшифровали нехитрую и опасную уловку Киева украинские пользователи.

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