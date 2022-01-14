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Прощание со звездой «Гаража» Анастасией Вознесенской пройдет 17 января в МХТ имени Чехова

  /   Обновлено: 14 января 2022 18:08
Общество
Прощание со звездой «Гаража» Анастасией Вознесенской пройдет 17 января в МХТ имени Чехова
Кадр из фильма «Гараж»  /  Prt Scr

Москва, 14 января. Траурная церемония прощания с артисткой театра и кино Анастасией Вознесенской состоится 17 января в Московском художественном театре имени А. П. Чехова. Информация об этом появилась на сайте культурного учреждения.

Народная артистка России Анастасия Вознесенская, известная широкому зрителю по ролям в таких лентах, как «Гараж» и «Вокзал для двоих» режиссера Эльдара Рязанова, а также «Садись рядом, Мишка» за авторством Якова Базеляна, ушла из жизни 14 января в возрасте 78 лет. Официальной причиной смерти актрисы называют остановку сердца.

Как сообщили в МХТ имени А. П. Чехова, траурная церемония прощания с артисткой начнется в здании театра в 11:00 по Москве. В 12:30 того же дня состоится отпевание Вознесенской в Храме Софии Премудрости Божией, после чего знаменитость похоронят на Троекуровском кладбище Москвы, где покоится ее супруг Андрей Мягков.

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актриса мхт имени чехова вознесенская
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