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Капитан-лейтенант Викторов назвал обычным явлением маневры подлодок ВМФ РФ у берегов США

Армия
Капитан-лейтенант Викторов назвал обычным явлением маневры подлодок ВМФ РФ у берегов США
Федеральное агентство новостей

Москва, 14 января. Внезапное появление российской подлодки у американского побережья наделало много шума в Пентагоне. Капитан-лейтенант запаса Александр Викторов объяснил, почему субмарина оказалась у берегов США.

Ранее стало известно, что подлодка ВМФ РФ выполнила маневры у американских берегов. Примечательно, что она находилась под самым носом у ВМС США, однако они так и не смогли ее обнаружить. Предполагается, что совершившая вылазку субмарина относится к типу «Борей» или «Акула», передает «ПолитРоссия».

Викторов считает, что напугавшая Пентагон российская боевая единица входит в состав Северного флота РФ. По его словам, подобные АПЛ могут нести на себе в общей сложности шестнадцать баллистических ракет. При этом он отметил, что ее, скорее всего, сопровождали еще одна-две субмарины. Капитан-лейтенант добавил, что нахождение российской подлодки вблизи американских берегов является обычным явлением. Она попросту несет там боевое дежурство.

«Просто иногда они нас обнаруживают, а когда-то нет. Это дело случая», – сказал эксперт.

Стоит отметить, что американские ВМС боятся отправлять авианосцы к побережью РФ. По мнению экспертов, их пугают подлодки проекта 949А «Антей», над модернизацией которых сейчас работают специалисты.

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пентагон вмф рф подлодка
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