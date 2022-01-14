Зеленский предложил Байдену провести трехсторонние переговоры с Путиным

Киев, 14 января. Президент Украины Владимир Зеленский сделал обращение к своему американскому коллеге Джо Байдену касательно переговоров с российской стороной.

Соответствующую информацию распространил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, на текущий момент Зеленский ожидает ответа по вынесенной инициативе со стороны Белого дома.

Ранее бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк предостерег Зеленского от идеи двусторонних переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Политик считает, что в таком случае Путин «съест его на завтрак». Беседа может проходить только в присутствии западных партнеров, резюмировал он.