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Зеленский предложил Байдену провести трехсторонние переговоры с Путиным

Политика
Зеленский предложил Байдену провести трехсторонние переговоры с Путиным
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 14 января. Президент Украины Владимир Зеленский сделал обращение к своему американскому коллеге Джо Байдену касательно переговоров с российской стороной.

Соответствующую информацию распространил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, на текущий момент Зеленский ожидает ответа по вынесенной инициативе со стороны Белого дома.

Ранее бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк предостерег Зеленского от идеи двусторонних переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Политик считает, что в таком случае Путин «съест его на завтрак». Беседа может проходить только в присутствии западных партнеров, резюмировал он.

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