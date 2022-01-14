Миротворцы ОДКБ из Таджикистана и Киргизии вернулись из Казахстана в пункты дислокации

Москва, 14 января. Миротворцы из Таджикистана и Киргизии, которые входят в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), вернулись в места постоянной дислокации. Об этом 14 января сообщили в Минобороны России.

Миротворческий контингент был задействован для помощи с урегулированием беспорядков в Казахстане. Самолет Ил-76 Воздушно-космических сил РФ доставил таджикистанских миротворцев домой. Киргизы вернулись на родину, совершив марш на штатной технике.

Ранее сообщалось, что десять самолетов с белорусскими миротворческими силами вылетели из Казахстана. Воздушные единицы ВКС РФ доставили их в Минскую область.