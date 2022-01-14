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Миротворцы ОДКБ из Таджикистана и Киргизии вернулись из Казахстана в пункты дислокации

Армия
Миротворцы ОДКБ из Таджикистана и Киргизии вернулись из Казахстана в пункты дислокации
TACC  /  Григоров Гавриил

Москва, 14 января. Миротворцы из Таджикистана и Киргизии, которые входят в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), вернулись в места постоянной дислокации. Об этом 14 января сообщили в Минобороны России.

Миротворческий контингент был задействован для помощи с урегулированием беспорядков в Казахстане. Самолет Ил-76 Воздушно-космических сил РФ доставил таджикистанских миротворцев домой. Киргизы вернулись на родину, совершив марш на штатной технике.

Ранее сообщалось, что десять самолетов с белорусскими миротворческими силами вылетели из Казахстана. Воздушные единицы ВКС РФ доставили их в Минскую область.

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Казахстан минобороны рф миротворцы одкб
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