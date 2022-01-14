Заместителем председателя Банка России назначен Алексей Гузнов

Москва, 14 января. Большие кадровые перестановки произошли в Банке России: два заместителя главы российского регулятора покинут свои посты в ближайшее время, сообщил на своем сайте ЦБ.

Первый зампредседателя Сергей Швецов уйдет с должности 21 марта 2022 года. Пока он не принял решение продолжить карьеру в другом ведомстве. Еще один зампред, Дмитрий Скобелкин, покинет кабинет с 25 января.

Андрей Гузнов, директор Юридического департамента ЦБ, назначен с 17 января статс-секретарем — заместителем председателя Центробанка РФ. На этой должности он будет заниматься курированием взаимодействия Банка России с нижней и верхней палатой парламента. Зампредседателя Владимир Чистюхин назначен с 17 января первым заместителем председателя регулятора.

ЦБ ранее объявил о достижении нового рекорда по объему золотовалютных резервов. Показатель вырос на 100 миллионов долларов — до 630,6 миллиарда.