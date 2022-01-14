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«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Олег Никитин

Видео

Глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада взяла интервью у российского бизнесмена Олега Никитина, который в декабре был освобожден из-под стражи в США.

Гражданин Российской Федерации Олег Никитин был арестован американскими властями в декабре 2019 года по обвинению в нарушении санкционной политики. Изначально он получил срок в три года, но был отпущен через два.

Никитин рассказал свою историю: почему попал в поле зрения спецслужб США и как оказался под стражей, о сговоре американских обвинителей и бесчеловечных условиях содержания в пенитенциарных учреждениях, о том, как ФБР разрабатывают россиян, как справиться с давлением и шоком и не сойти с ума от психологических и физических пыток, находясь в заключении.

По словам героя программы, сегодня, когда Америку поглотила антироссийская истерия, все наши соотечественники не находятся в безопасности в США. Подробности диалога Миры Тэрады и Олега Никитина узнаете в новом выпуске программы «Грани свободы».

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