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Количество киберпреступлений в Московской области постоянно увеличивается
Общество
Количество киберпреступлений в Московской области постоянно увеличивается
pixabay.com  / 

Москва, 14 января. Прокурор Московской области Сергей Забатурин заявил, что в регионе отмечается рост преступлений, совершенных с помощью интернета. В 2021 году в Подмосковье зафиксировано 12,6 тысячи случаев киберпреступлений.

Забатурин отметил, что заметный рост этих правонарушений отмечается в регионе уже на протяжении ряда лет, передает издание «Вести Подмосковья». Это серьезно влияет на структуру всей преступности в области и ее раскрываемость. Вместе с тем прокурор области отметил небольшое снижение общего числа преступлений в регионе.

Что же касается киберпреступлений, то способов «развести» пользователя компьютера или телефона — великое множество. Ежегодно мошенники придумывают все новые схемы отъема заработанных денег у доверчивых людей. Для борьбы с такими преступлениями очень важны упреждающие профилактические меры. Необходимо рассказывать гражданам о преступных схемах, учить их быть осторожными и не передавать незнакомым людям свои персональные данные, подчеркнул Сергей Забатурин.

Ранее ФАН рассказывал о схеме, по которой мошенники похищали данные аккаунтов россиян. Они рассылали фальшивые письма с серверов с просьбой поменять пароли.

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