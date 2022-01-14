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Жители Мали надеются на укрепление отношений с Россией

Весь мир
Жители Мали надеются на укрепление отношений с Россией
Global Look Press  /  © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Бамако, 13 января. Граждане Мали присоединились к антифранцузской акции NO MORE. Люди потребовали от Пятой республики прекратить вмешиваться в дела независимых африканских стран и обратить внимание на собственные проблемы.

Население африканской республики устраивает массовые демонстрации, потому что хочет избавиться от бывшей метрополии, которая «оккупировала их землю, крадет их богатство и спонсирует терроризм в Мали». Повсеместно на митингах видны российские флаги и плакаты с изображением президента РФ Владимира Путина.

Малийцы видят в дружбе с Москвой шанс восстановить страну и вывести ее на новый уровень. Они уверены, что Россия поможет им справиться с международной террористической угрозой и даст возможность избавиться от неоколониального гнета бывшей метрополии.

Ранее аналитики The Organization for World Peace сообщили, что Кремль продолжит оказывать военно-техническую помощь Бамако, несмотря на резкую критику со стороны стран коллективного Запада. Сотрудники издания напомнили, что власти Мали противостоят большому количеству террористических группировок, угрожающих государственному строю республики.

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