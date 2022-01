Жители Мали надеются на укрепление отношений с Россией

Бамако, 13 января. Граждане Мали присоединились к антифранцузской акции NO MORE. Люди потребовали от Пятой республики прекратить вмешиваться в дела независимых африканских стран и обратить внимание на собственные проблемы.

Население африканской республики устраивает массовые демонстрации, потому что хочет избавиться от бывшей метрополии, которая «оккупировала их землю, крадет их богатство и спонсирует терроризм в Мали». Повсеместно на митингах видны российские флаги и плакаты с изображением президента РФ Владимира Путина.

The people of #Mali prefer #Russia's friendship and want to expel #France, which occupies his land, steals his wealth and sponsors terrorism in Mali and West #Africa.#NoMore

افريقيا. pic.twitter.com/i5jQk5gt8y