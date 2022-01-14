Бамако, 13 января. Граждане Мали присоединились к антифранцузской акции NO MORE. Люди потребовали от Пятой республики прекратить вмешиваться в дела независимых африканских стран и обратить внимание на собственные проблемы.

Население африканской республики устраивает массовые демонстрации, потому что хочет избавиться от бывшей метрополии, которая «оккупировала их землю, крадет их богатство и спонсирует терроризм в Мали». Повсеместно на митингах видны российские флаги и плакаты с изображением президента РФ Владимира Путина.

The people of #Mali prefer #Russia's friendship and want to expel #France, which occupies his land, steals his wealth and sponsors terrorism in Mali and West #Africa.#NoMore

افريقيا. pic.twitter.com/i5jQk5gt8y — ليبية مغرورة (@Tarhuna69) January 12, 2022

Малийцы видят в дружбе с Москвой шанс восстановить страну и вывести ее на новый уровень. Они уверены, что Россия поможет им справиться с международной террористической угрозой и даст возможность избавиться от неоколониального гнета бывшей метрополии.

Ранее аналитики The Organization for World Peace сообщили, что Кремль продолжит оказывать военно-техническую помощь Бамако, несмотря на резкую критику со стороны стран коллективного Запада. Сотрудники издания напомнили, что власти Мали противостоят большому количеству террористических группировок, угрожающих государственному строю республики.