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ФНС раскрыла все доходы Google в России за 2020 год

Экономика
ФНС раскрыла все доходы Google в России за 2020 год
flickr.com  /  Carlos Luna

Москва, 14 января. Федеральная налоговая служба раскрыла в суде доходы американской компании Google в РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на постановление мирового суда Таганского района Москвы.

В 2020 году гигант мог заработать свыше 144,4 млрд рублей, а в 2021-м показатели поднялись в 1,5 раза — до 218,3 млрд. Общий доход Google LLC и ее аффилированных лиц в России сложился из сумм в 40,65 млрд, 49,2 млрд, 95,2 млрд и 398,6 тыс. рублей, следует из материалов суда. Какие конкретно организации имеются в виду, не уточняется.

В декабре 2021 года компании был назначен штраф в 7,22 млрд рублей, что составляет 1/20 от оборота в РФ. Это наименьшее наказание, предусмотренное ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ. Штраф наложен по причине повторного отказа Google удалить запрещенную в России информацию, размещенную на Youtube.

Также в прошлом месяце суд обязал Google разблокировать канал «Царьграда» на YouTube. Судом была признана неправомерность ограничения доступа к каналу.

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google доходы фнс
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