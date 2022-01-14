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Сговор и слишком высокие ставки: почему только большая беда вынудит Запад признать «Спутник V»
Политика
Сговор и слишком высокие ставки: почему только большая беда вынудит Запад признать «Спутник V»
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Европа не признает российскую вакцину по экономическим соображениям, поскольку транснациональные компании лоббируют свои интересы через представителей власти. И попасть на западный рынок «Спутник V» может только в случае «большой беды». Об этом в беседе с ФАН рассказал заведующий кафедрой экономики СЗИУ РАНХиГС, профессор, доктор экономических наук Олег Мисько.

Как объяснил экономист, специфика фарминдустрии заключается в огромных затратах на разработки препаратов. Это высокоинновационные программы, несущие риски и требующие больших вложений. Поэтому для фармгигантов — чем больше охват рынка, тем меньше риска при разработке новых препаратов, вакцин это тоже касается.

«Сейчас мы видим очень жесткую конкуренцию на рынке. Причем борьба идет серьезная, ведь это не простой аспирин, речь идет о госзакупках — другой уровень дохода. Если говорить о рынке капитала — с фарминдустрией можно провести аналогию. Стоимость акций компании находятся в прямой зависимости от рыночных достижений. Неспроста акции того же Pfizer поднялись, когда была разработана вакцина и стало понятно, что есть надежный гарантированный рынок сбыта», — объяснил экономист.

Сговор и слишком большие ставки: почему только большая беды вынудит Запад признать «Спутник V»
Пресс-служба Балтийского флота /

Любой отход от параметров рынка и достигнутых продаж будет работать в обратную сторону — компания начнет дешеветь. Поэтому у западных фармгигантов столь сильное желание сохранить полученные рынки и достигнутые объемы производства.

«Я никакой медицинской составляющей в непризнании нашей вакцины не вижу. Налицо сговор государственно-монополистического капитализма с транснациональными корпорациями. Очевидно, что транснациональные компании лоббируют свои интересы через представителей власти. Отказываясь признавать российскую вакцину, Запад постоянно ссылается на какие-то процедурные моменты, но какие-то причины можно найти всегда. Плюс сама ВОЗ тоже управляется явно не нами. В таких условиях только большая беда вынудит Запад, стиснув зубы, признать российскую вакцину», — уверен Мисько.

Пока производство вакцин находится в рамках интересов транснациональных компаний, а не здоровья людей, препятствия к признанию «Спутника V» будут чинить всеми возможными и невозможными способами, подчеркнул он.

Нынешние доходы фармгигантов от продажи вакцин могут быть направлены на другие разработки. С этой точки зрения, по словам Мисько, корпорациям выгодны пандемия и ее продолжение.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская вакцина «Спутник V» — более эффективна против «Омикрона», нежели другие вакцины, которые применяются в мире.

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