Режиссер Месхиев предложил присвоить актрисе Пересильд звание Героя России

Москва, 14 января. Актрисе Юлии Пересильд нужно присвоить звание Героя России. Об этом заявил художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, режиссер Дмитрий Месхиев.

По словам режиссера, он был против ее полета на МКС после того, как псковская актриса рассказала ему об этом. Он назвал Пересильд героиней, ведь у нее двое детей.

«Наше население должно гордиться, что псковичка Юлия Пересильд — это первая артистка в мире, которая полетела в космос. Ее надо на руках носить. Она ведь за полгода к этому подготовилась, я знаю, через что она там прошла. Это ведь не просто сел в самолет и в Сочи полетел», — заявил Месхиев.

Полет актрисы в космос для съемок в фильме до сих пор недооценен не только в Пскове, где родилась актриса, но и во всей стране, считает режиссер. Он заявил, что ей нужно поставить памятник и наградить абсолютно заслужено званием «Герой России».

Ранее стало известно, что Пересильд истратила весь запас пресной воды на МКС. Актриса неэкономно тратила воду для мытья волос.