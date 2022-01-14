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Обвиненный в насилии принц Эндрю остро отреагировал на лишение воинских званий

Общество
Обвиненный в насилии принц Эндрю остро отреагировал на лишение воинских званий
Global Look Press  /  Pool/Keystone Press Agency

Москва, 14 января. Королева Елизавета II лишила принца Эндрю королевского патронажа на фоне обвинений в изнасилования несовершеннолетней. Решение возмутило наследника главы британской монархии.

Скандал вокруг принца Эндрю продолжает набирать обороты. Наследник королевы остался без воинских званий и покровительства главы монархии. Герцог Йоркский больше не будет исполнять публичные обязанности. Источник Mirror сообщает, что принц Эндрю был «ошарашен» жесткой реакцией королевы на скандал.

Стоит отметить, что прежде Елизавета II оказывала поддержку герцогу Йоркскому. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман прокомментировал скандал вокруг наследника королевы. Публицист уверен, что испорченная репутация принца Эндрю лишь повысит его популярность и положительно скажется на имидже британской короны.

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Елизавета II королевская семья принц эндрю
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