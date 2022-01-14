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Потерявшую сына певицу Шинейд О'Коннор госпитализировали после попытки суицида

Общество
Потерявшую сына певицу Шинейд О'Коннор госпитализировали после попытки суицида
Global Look Press  /  Igor Vidyashev

Дублин, 14 января. Ирландская певица Шинейд О'Коннор, считающая себя виновной в смерти ее 17-летнего сына, госпитализирована. В больницу звезду доставили сотрудники правоохранительных органов, прибывшие по адресу ее проживания из-за сообщений о возможной попытке суицида.

Исполнительница хита My Darling Child в начале января пережила страшное горе — покончил с собой один из сыновей О'Коннор, 17-летний Шейн. Не найдя в себе сил вынести боль утраты, звезда написала в своем Twitter-аккаунте, что не видит смысла в дальнейшей жизни.

Кто-то из фолловеров знаменитости, обеспокоенный ее постом, счел своим долгом вызвать полицию. О'Коннор спустя несколько часов все же опомнилась и принесла извинения за свои слова, однако было уже поздно — по адресу проживания певицы в Дублине выехали правоохранители.

«Мне жаль. Я не должна была говорить всего этого. Полицейские сопровождают меня в больницу. Мне жаль, что я вызывала у всех беспокойство. Я потеряна без своего ребенка, и я ненавижу себя. Больница поможет на некоторое время. Но я собираюсь найти Шейна. Это всего лишь отсрочка», — написала певица.

Певица Шинейд О'Коннор сообщила о смерти наследника 8 января. За несколько дней до трагедии Шейн пропал без вести, сбежав из больницы, куда его поместили после предыдущей попытки свести счеты с жизнью.

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певица сын о'коннор
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