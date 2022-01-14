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Премьер-министр Арни призвал правительство Гаити «сплотиться»

Весь мир
Премьер-министр Арни призвал правительство Гаити «сплотиться»
Twitter.com/PrimatureHT  / 

Порт-о-Пренс, 13 января. Временный премьер-министр Гаити Ариэль Анри подчеркнул необходимость согласованной и гармоничной деятельности кабинета министров с целью реализации политического соглашения о мирном управлении страной.

«Это крайне важно для удовлетворения с каждым разом все более неотложных требований населения и вывода страны из состояния застоя», — написано в заявлении премьер-министра.

Анри отметил, что каждый член исполнительной власти обязан признать, что невозможно избежать наследия предшественников, не приложив усилий, направленных на перемены.

Премьер-министр также упомянул о вакантных должностях у исполнительной, законодательной и судебной властей. Он подчеркнул срочную необходимость проведения выборов, чтобы обеспечить эффективную работу государственных институтов.

Политический вакуум

Страна находится в глубоком политическом кризисе после покушения на жизнь президента Жовенеля Моиза 7 июля 2021 года. Вместо избранного главы государства или работающего парламента, в Гаити действует временный премьер-министр и 10 сенаторов, окончание срока полномочий которых остается предметом дебатов.

Премьер-министр Арни призвал правительство Гаити «сплотиться»
Федеральное агентство новостей /

Ситуация является особо напряженной, так как 7 февраля наступит день, когда погибший президент Жовенель Моиз должен был сложить свои полномочия. Тогда же временное правительство Анри, назначенное Моизом, полностью потеряет и так утраченный авторитет. Потенциальный вакуум после 7 февраля указывает на срочную необходимость достижения консенсуса.

Из-за конституционного вакуума будущее страны зависит от соглашений между гражданским обществом и политическими акторами, которые должны взять путь на восстановление институтов. Противостояние ведется между Анри и разрозненными политическими фракциями с одной стороны (на основе соглашения 11 сентября), и разными социальными организациями и политическими коалициями с другой (Комиссия по урегулированию кризиса в Гаити на основе соглашения Монтаны).

Премьер-министр Арни призвал правительство Гаити «сплотиться»
Федеральное агентство новостей

Ряд политических экспертов видят так называемое соглашение Монтаны как целесообразный вариант дальнейших действий, который поддерживается около 600 социально-политическими организациями. Согласно этой идее, для создания нового правительства во главе с президентом и премьер-министром к февралю следующего года необходимо создать переходный совет, в который будут входить представители гражданского общества и политические деятели. При этом полностью исключается участие лиц, имеющих связи с криминальными бандами.

Основной консенсус, достигнутый между всеми акторами, заключается в том, что необходимо провести честные и справедливые выборы в 2022 году, однако подготовка к избирательному процессу не должна проводиться поспешно.

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премьер-министр гаити политический кризис
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