Парламент Сенегала призвал ЭКОВАС отказаться от санкций против Мали

Дакар, 14 января. Санкции Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) не помогут Мали в проведении президентских выборов, возмутился сенегальский парламентарий Мамаду Диоп Декруа.

«Противостояние ЭКОВАС и временного правительства Бамако не является решением проблемы. Вместо принятия ограничительных мер мы должны помочь республике создать условия для установления суверенитета государства на всей территории Мали и поддержать граждан страны, желающих принять участие в голосовании.

Решение Экономического сообщества может привести к распаду общества. Дакар, со своей стороны, не может быть отделен от Бамако. Любые санкции против Мали — это санкции против Сенегала», — написал политик в своем Facebook-аккаунте.