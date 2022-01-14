Парламент Сенегала призвал ЭКОВАС отказаться от санкций против Мали

Дакар, 14 января. Санкции Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) не помогут Мали в проведении президентских выборов, возмутился сенегальский парламентарий Мамаду Диоп Декруа.
«Противостояние ЭКОВАС и временного правительства Бамако не является решением проблемы. Вместо принятия ограничительных мер мы должны помочь республике создать условия для установления суверенитета государства на всей территории Мали и поддержать граждан страны, желающих принять участие в голосовании.
Решение Экономического сообщества может привести к распаду общества. Дакар, со своей стороны, не может быть отделен от Бамако. Любые санкции против Мали — это санкции против Сенегала», — написал политик в своем Facebook-аккаунте.
Ранее президента переходного периода Ассими Гоита поддержал лидер Гвинеи. Полковник Мамади Думбуйя заявил, что Конакри не будет закрывать воздушные и сухопутные границы с Мали и не примет участие в коллективном давлении, инициированном западными странами.