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Парламент Сенегала призвал ЭКОВАС отказаться от санкций против Мали

Весь мир
Парламент Сенегала призвал ЭКОВАС отказаться от санкций против Мали
АНО «СННО»  /  АНО «СННО»

Дакар, 14 января. Санкции Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) не помогут Мали в проведении президентских выборов, возмутился сенегальский парламентарий Мамаду Диоп Декруа.

«Противостояние ЭКОВАС и временного правительства Бамако не является решением проблемы. Вместо принятия ограничительных мер мы должны помочь республике создать условия для установления суверенитета государства на всей территории Мали и поддержать граждан страны, желающих принять участие в голосовании.

Решение Экономического сообщества может привести к распаду общества. Дакар, со своей стороны, не может быть отделен от Бамако. Любые санкции против Мали — это санкции против Сенегала», — написал политик в своем Facebook-аккаунте.

Ранее президента переходного периода Ассими Гоита поддержал лидер Гвинеи. Полковник Мамади Думбуйя заявил, что Конакри не будет закрывать воздушные и сухопутные границы с Мали и не примет участие в коллективном давлении, инициированном западными странами.

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африка сенегал эковас
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