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Миссию воздушной полиции НАТО в Литве усилят истребителями F-16 ВВС Дании

Армия
Миссию воздушной полиции НАТО в Литве усилят истребителями F-16 ВВС Дании
Федеральное агентство новостей

Вильнюс, 14 января. Миссия воздушной полиции НАТО в Литве будет удвоена за счет истребителей F-16 датских ВВС, говорится в сообщении литовского минобороны.

Отметим, что накануне пресс-служба оборонного ведомства Литвы сообщила о принятом Данией решении направить в страну четыре дополнительных истребителя F-16. Кроме того, датские военные решили дислоцировать в Балтийском море фрегат HDMS Peter Willemoes.

«F-16 ВВС Дании усилят воздушную полицию НАТО в Шяуляй, которую сейчас возглавляет Польша», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Эстония, Литва и Латвия договариваются с НАТО о размещении дополнительных сил в Прибалтике. Предполагается, что такой шаг позволит повысить обороноспособность региона.

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нато дания f-16 истребители
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