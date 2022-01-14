Миссию воздушной полиции НАТО в Литве усилят истребителями F-16 ВВС Дании

Вильнюс, 14 января. Миссия воздушной полиции НАТО в Литве будет удвоена за счет истребителей F-16 датских ВВС, говорится в сообщении литовского минобороны.

Отметим, что накануне пресс-служба оборонного ведомства Литвы сообщила о принятом Данией решении направить в страну четыре дополнительных истребителя F-16. Кроме того, датские военные решили дислоцировать в Балтийском море фрегат HDMS Peter Willemoes.

«F-16 ВВС Дании усилят воздушную полицию НАТО в Шяуляй, которую сейчас возглавляет Польша», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Эстония, Литва и Латвия договариваются с НАТО о размещении дополнительных сил в Прибалтике. Предполагается, что такой шаг позволит повысить обороноспособность региона.