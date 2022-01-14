Каттани назвал главную задачу «Спартака» на текущий момент

Москва, 14 января. Обеспечение верного вектора развития с российскими футболистами является приоритетной задачей московского «Спартака», заявил в ходе пресс-конференции спортивный директор красно-белых Лука Каттани.

По словам функционера, «Спартаку» по силам сократить отставание от лидеров Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сейчас наша задача — обеспечить клубу правильный вектор развития с российскими игроками. С приходом хорошего молодого российского игрока мы будем сокращать отставание», — подчеркнул Каттани.

Он также добавил, что цель красно-белых — перестать терять очки в матчах с более слабыми командами: «Ростовом» и «Арсеналом». По словам Каттани, думать о лидере таблице «Зените» надо в последнюю очередь.

Напомним, руководство красно-белых объявило о назначении Каттани новым спортивным директором клуба. Последние годы итальянский специалист возглавлял скаутский отдел «ПСЖ».