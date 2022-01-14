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Каттани назвал главную задачу «Спартака» на текущий момент

  /   Обновлено: 14 января 2022 17:33
Спорт
Каттани назвал главную задачу «Спартака» на текущий момент
Prt Scr youtube.com  /  Novara Calcio 1908

Москва, 14 января. Обеспечение верного вектора развития с российскими футболистами является приоритетной задачей московского «Спартака», заявил в ходе пресс-конференции спортивный директор красно-белых Лука Каттани.

По словам функционера, «Спартаку» по силам сократить отставание от лидеров Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сейчас наша задача — обеспечить клубу правильный вектор развития с российскими игроками. С приходом хорошего молодого российского игрока мы будем сокращать отставание», — подчеркнул Каттани.

Он также добавил, что цель красно-белых — перестать терять очки в матчах с более слабыми командами: «Ростовом» и «Арсеналом». По словам Каттани, думать о лидере таблице «Зените» надо в последнюю очередь.

Напомним, руководство красно-белых объявило о назначении Каттани новым спортивным директором клуба. Последние годы итальянский специалист возглавлял скаутский отдел «ПСЖ».

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футбол спартак Лука Каттани
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