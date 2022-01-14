Более 50% новогодних поездок россиян длились дольше официальных каникул

Москва, 14 января. Две трети новогодних поездок жителей России оказались продолжительнее официальных каникул. Исследование провели аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия».

Специалисты проанализировали сведения по поиску авиабилетов и бронированию гостиниц. Результаты показали, что 57% новогодних путешествий россиян были длиннее официальных каникул. Как правило, туристы добавляли к праздничным выходным отпускные дни в декабре или января. Некоторые россияне брали отпуск и в том, и в другом месяце. При этом чаще всего граждане уезжали в путешествие до новогодних праздников.

В среднем туристы продлевали отпуск до 14 дней. Наиболее популярными направлениями стали Кипр, ОАЭ, Венгрия, Мальдивы и Египет. По России самыми востребованными оказались Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи и Минеральные Воды.

При этом две трети опрошенных жителей России предпочли провести новогодние праздники дома в кругу семьи. Треть респондентов выбиралась в поездки на несколько дней во время каникул.