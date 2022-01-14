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Более 50% новогодних поездок россиян длились дольше официальных каникул

Общество
Более 50% новогодних поездок россиян длились дольше официальных каникул
pixabay.com  /  StockSnap

Москва, 14 января. Две трети новогодних поездок жителей России оказались продолжительнее официальных каникул. Исследование провели аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия».

Специалисты проанализировали сведения по поиску авиабилетов и бронированию гостиниц. Результаты показали, что 57% новогодних путешествий россиян были длиннее официальных каникул. Как правило, туристы добавляли к праздничным выходным отпускные дни в декабре или января. Некоторые россияне брали отпуск и в том, и в другом месяце. При этом чаще всего граждане уезжали в путешествие до новогодних праздников.

В среднем туристы продлевали отпуск до 14 дней. Наиболее популярными направлениями стали Кипр, ОАЭ, Венгрия, Мальдивы и Египет. По России самыми востребованными оказались Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи и Минеральные Воды.

При этом две трети опрошенных жителей России предпочли провести новогодние праздники дома в кругу семьи. Треть респондентов выбиралась в поездки на несколько дней во время каникул.

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