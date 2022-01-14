Ливийский журналист: ПНЕ требует от чиновников благодарственные письма в обмен на зарплаты

Триполи, 14 января. Переходное Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой вынуждает административные органы на местах отправлять на свое имя официальные благодарственные письма в обмен на перечисление заработных плат.

Об этом на странице в Twitter сообщил видный журналист Ферас Босалум, выдвигавший кандидатуру на несостоявшихся в стране парламентских выборах. Он также опубликовал два благодарственных письма районных советов в качестве примера, адресованных ПНЕ и Абд аль-Хамиду Дабибе.

حكومة الوحدة الوطنية #تفرض على المجالس المحلية ارسال رسالة شكر لها مقابل تحويل مرتبات شركة الخدمات العامة.



مجلسي #بنغازي و #أوجلة مثال لذلك!! pic.twitter.com/KcYXxAoQxQ — Feras Bosalum (@ferasbosalum) January 13, 2022

В обоих документах руководство муниципалитетов выражает признательность за перечисление денежных средств, предназначенных для выплаты зарплат сотрудникам коммунальных служб, обеспечивающим чистоту в городе.

Днем ранее 15 депутатов Палаты представителей Ливии выступили с коллективным призывом отстранить премьер-министра ПНЕ от занимаемой им должности и возбудить против него уголовное дело по обвинению в коррупции и превышении полномочий. Парламентарии также собираются обсудить отставку правительства на предстоящем заседании 17 января.