Лавров призвал не искать «скрытый смысл» в военном ответе России на действия НАТО

Москва, 14 января. Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что Россия может прибегнуть к военно-техническим мерам, которые будут использоваться как ответ Москвы на агрессивные действия Запада.

На пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году глава внешнеполитического ведомства объяснил, что Россия подразумевает под военно-техническими мерами. Лавров также призвал не искать «скрытый смысл» в российском ответе на действия НАТО, потому что Москва всегда только реагирует на угрозы, которые создаются для ее безопасности.

«Военно-технические меры — это меры по развертыванию военной техники, это очевидно. И мы, когда принимаем решения о том или ином шаге, всегда понимаем, что мы имеем в виду и к чему мы готовимся», — заявил он.

Ранее Лавров говорил, что Россия больше не собирается терпеть действия Запада, которые противоречат ее интересам. Он также назвал красной линией появление военнослужащих НАТО у границ страны.