Глава МИД Финляндии Хаависто исключил планы страны по вступлению в НАТО

Хельсинки, 14 января. Финляндия не планирует вступать в Североатлантический альянс, рассказал глава внешнеполитического ведомства государства Пекка Хаависто.

Соответствующее заявление он сделал, комментируя слова заместителя американского госсекретаря Виктории Нуланд о том, что Вашингтон готов обсуждать с Финляндией и Швецией вступление в НАТО, если эти страны изъявят такое желание.

Ранее израильский политолог Яков Кедми рассказал, что власти Соединенных Штатов зря стараются уговорить Финляндию и Швецию стать частью Североатлантического альянса. По словам эксперта, государству не удастся уговорить Хельсинки и Стокгольм вступить в НАТО.