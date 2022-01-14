Останки резиденции начальника горной добычи эпохи Среднего царства обнаружили в Египте

Каир, 14 января. Археологи из Египта, которые занимаются раскопками в районе Вади-эн-Нусб на Южном Синае, нашли останки здания времен Среднего царства. В древности здесь располагалась резиденция начальника горной добычи.

По словам секретаря Высшего совета древностей доктора Мустафы Вазири, здание было расположено в обособленной долине. Оно стояло вдали от других построек. Однако поблизости наблюдались места выработки меди и бирюзы.

Пол в резиденции был выложен из каменных плит. Общая площадь здания занимала 225 квадратных метров.

Глава Сектора египетских древностей в Высшем совете древностей доктор Айман Ашмави рассказал, что изначально это было двухэтажное здание. Внизу располагались два холла, комнаты, кухня и уборная, передает Planet Today.

На месте раскопок были обнаружены остатки печей для выплавки меди. Также ученым удалось извлечь четыре медных слитка весом от 1,2 до 1,3 килограмм каждый.

Уникальная ампула с отпечатком пальца гончара ранее найдена в турецком городе Дара. Подобные артефакты часто обнаруживают при раскопках в Африке, Анатолии и Европе.