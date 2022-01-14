Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 января 17:49
17:49
Весь мир
Премьер-министр Арни призвал правительство Гаити «сплотиться»
17:48
Происшествия
Рабочий уральского завода лишился стоп после падения тяжелого груза на ноги
17:47
Общество
Депутат Госдумы Огуль заявил, что идея платной вакцинации от COVID-19 не рассматривается
17:46
Происшествия
Петербуржец отсудил 400 тыс. рублей у УК Центрального района за упавший на машину лед
17:45
Происшествия
Полуголая девушка станцевала на пилоне возле храма под Нижним Новгородом
17:45
Экономика
ФНС раскрыла все доходы Google в России за 2020 год
17:44
Общество
Режиссер Месхиев предложил присвоить актрисе Пересильд звание Героя России
17:42
Общество
Обвиненный в насилии принц Эндрю остро отреагировал на лишение воинских званий
17:42
Общество
Гендиректор Автопарка №6 Глухов сравнил ситуацию с вывозом мусора в Москве и Петербурге
17:41
Общество
Потерявшую сына певицу Шинейд О'Коннор госпитализировали после попытки суицида
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Останки резиденции начальника горной добычи эпохи Среднего царства обнаружили в Египте

Наука
Останки резиденции начальника горной добычи эпохи Среднего царства обнаружили в Египте
wikipedia.org  /  CC BY-SA 2.5

Каир, 14 января. Археологи из Египта, которые занимаются раскопками в районе Вади-эн-Нусб на Южном Синае, нашли останки здания времен Среднего царства. В древности здесь располагалась резиденция начальника горной добычи.

По словам секретаря Высшего совета древностей доктора Мустафы Вазири, здание было расположено в обособленной долине. Оно стояло вдали от других построек. Однако поблизости наблюдались места выработки меди и бирюзы.

Пол в резиденции был выложен из каменных плит. Общая площадь здания занимала 225 квадратных метров.

Глава Сектора египетских древностей в Высшем совете древностей доктор Айман Ашмави рассказал, что изначально это было двухэтажное здание. Внизу располагались два холла, комнаты, кухня и уборная, передает Planet Today.

На месте раскопок были обнаружены остатки печей для выплавки меди. Также ученым удалось извлечь четыре медных слитка весом от 1,2 до 1,3 килограмм каждый.

Уникальная ампула с отпечатком пальца гончара ранее найдена в турецком городе Дара. Подобные артефакты часто обнаруживают при раскопках в Африке, Анатолии и Европе.

Вернуться назад
Все новости / Наука / Останки резиденции начальника горной добычи эпохи Среднего царства обнаружили в Египте
раскопки египет руины
Комментировать