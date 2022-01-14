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«Больше поводов для радости»: культуролог о привычке россиян праздновать Новый год дважды
Общество
«Больше поводов для радости»: культуролог о привычке россиян праздновать Новый год дважды
Федеральное агентство новостей  / 

Совмещение традиций создает для людей больше поводов для радости. По крайней мере — дает им больше праздников и памятных дат. Об этом в интервью ФАН заявил культуролог Андрей Пархоменко.

Он напомнил, что в России существует «уникальная возможность отмечать как минимум целых два Новых года».

«Сегодня у нас старый Новый год, соответствующий Новому году по более старому юлианскому календарю. Этот календарь оказался неточным и был усовершенствован папой римским Григорием XIII, после чего новый календарь стал называться григорианским. Год в юлианском календаре не соответствовал астрономическому году, за который планета делает оборот вокруг Солнца. Григорианский календарь это устранил, введя большее количество високосных годов», — рассказал культуролог.

Однако, продолжил эксперт, на момент введения григорианского календаря смещение составило приблизительно 14 суток.

«Поэтому при введении нового календаря объявили соответствующую коррекцию, и после 4 октября 1582 года наступило сразу 15 октября. Даты до смещения на 14 суток и называют старым стилем»,— заметил собеседник ФАН.

«Больше поводов для радости»: культуролог о привычке россиян праздновать Новый год дважды
Невские Новости / Евгений Богучарский

Так как эта реформа была проведена лидером католической церкви, продолжил Пархоменко, она долго не приживалась в странах с православием.

«Но сегодня мир вновь объединяется и глобализируется, и одни традиции перестали соблюдать во имя отрицания других. Поэтому и два разных Новых года по двум разным стилям люди вполне себе празднуют. А еще, например, называют года наименованиями из восточной традиции, приписывающей разным годам образы разных животных. Но сам Китайский новый год празднуется по лунному календарю, и в этот раз будет 1 февраля, так что, если мультикультурализм и взаимопроникновения традиций продолжится, может быть, у нас будут праздновать еще и третий Новый год», — резюмировал культуролог.

Ранее культуролог Пархоменко объяснил, почему Новый год отмечается 1 января.

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россия новый год традиции пархоменко
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