Вдова Грачевского разрыдалась на церемонии открытия памятника основателю «Ералаша»

Москва, 14 января. Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская не смогла сдержать слез во время церемонии открытия памятника на могиле создателя «Ералаша».

Коллеги, друзья и поклонники режиссера собрались 14 января на Троекуровском кладбище Москвы. Белоцерковская заявила, что хотела раньше всех приехать на могилу покойного супруга, но ее отговорили от этой затеи. Вдова Грачевского также выступила с речью во время открытия мемориала.

«Хоть Боря и не носил звание народного артиста, но был поистине народным. Надеюсь, что памятник всем понравится. Мы постарались воплотить в нем все, что он делал в своей жизни», — цитирует Белоцерковскую StarHit.

Бывшая жена Грачевского Анна заявила, что вдова советовалась с ней по дизайну памятника, но окончательное решение принималось Белоцерковской. Она заявила также, что сразу же рассказала дочери Василисе о смерти отца.

Ранее стало известно, что памятник Грачевскому создали бесплатно друзья директора «Ленкома» Марка Варшавера. Глава театра вызвался организовать безвозмездное создание памятника, поскольку дружил с ушедшим основателем «Ералаша».