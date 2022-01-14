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Вдова Грачевского разрыдалась на церемонии открытия памятника основателю «Ералаша»

Шоу-бизнес
Вдова Грачевского разрыдалась на церемонии открытия памятника основателю «Ералаша»
Россия 1  /  prt scr / Судьба человека

Москва, 14 января. Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская не смогла сдержать слез во время церемонии открытия памятника на могиле создателя «Ералаша».

Коллеги, друзья и поклонники режиссера собрались 14 января на Троекуровском кладбище Москвы. Белоцерковская заявила, что хотела раньше всех приехать на могилу покойного супруга, но ее отговорили от этой затеи. Вдова Грачевского также выступила с речью во время открытия мемориала.

«Хоть Боря и не носил звание народного артиста, но был поистине народным. Надеюсь, что памятник всем понравится. Мы постарались воплотить в нем все, что он делал в своей жизни», — цитирует Белоцерковскую StarHit.

Бывшая жена Грачевского Анна заявила, что вдова советовалась с ней по дизайну памятника, но окончательное решение принималось Белоцерковской. Она заявила также, что сразу же рассказала дочери Василисе о смерти отца.

Ранее стало известно, что памятник Грачевскому создали бесплатно друзья директора «Ленкома» Марка Варшавера. Глава театра вызвался организовать безвозмездное создание памятника, поскольку дружил с ушедшим основателем «Ералаша».

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Все новости / Шоу-бизнес / Вдова Грачевского разрыдалась на церемонии открытия памятника основателю «Ералаша»
памятник ералаш грачевский
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