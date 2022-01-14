Сотрудники турецкого бюро BBC вышли на забастовку в Стамбуле из-за низких зарплат

Стамбул, 14 января. Сотрудники стамбульского бюро радиовещательной корпорации BBC начали забастовку на фоне разногласий с компанией из-за размера повышения заработной платы.

На протяжении шести последних месяцев журналисты пытались добиться от руководства индексации заработной платы на уровне растущей в Турции инфляции. Однако сторонам так и не удалось прийти к соглашению.

BBC Turkish journalists go on strike over pay dispute https://t.co/lDH4MuKe1s pic.twitter.com/PtNq3L2d6n — T-VINE Magazine (@1TVINE) January 14, 2022

Акцию поддержал Союз журналистов Турции. Его председатель Гёкхан Дурмуш в обращении к прессе сообщил:

«Мы заявляем, что не сдадимся, не добившись обеспечения наших прав. Институт статистики Турции объявил, что инфляция в стране достигнет 36% в 2021 году, хотя независимые экономисты оценивают этот показатель в 82%. Поэтому финальное предложение BBC о 20%-ном повышении не поможет решить проблему снижения заработной платы персонала».

Подобные проблемы в BBC возникали и ранее. Так, в 2020 году компания проиндексировала зарплаты сотрудников в Турции на 7%, в то время как официальный показатель инфляции достигал 14,6%.

My dad was Head of the BBC Turkish Section in the 80s and 90s.



I can tell you this: he would have 100% been on the side of the strikers here. Journalists deserve a living wage and a 20% pay increase when inflation is soaring is simply not good enough. https://t.co/sqBkVFF6Vx — Can Okar (@canokar) January 14, 2022

Все журналисты вещателя, работающие в Турецкой Республике, получают зарплаты в лирах. Однако курс национальной валюты по отношению к доллару в прошлом году упал на 44%. В Союзе журналистов заметили, что обесценивание лиры фактически снизило заработок сотрудников местного отделения BBC почти вдвое.

Журналисты требуют от работодателя или предоставить им право получать заработную плату в другой валюте, или повышать ее в соответствии с официальным уровнем инфляции.

«До тех пор, пока мы не получим справедливое предложение, забастовка будет продолжаться. Наши требования разумны и могут быть удовлетворены BBC», — заявляют участники акции.

Сообщения о начале забастовки уже прокомментировали представители компании.

«Мы понимаем проблемы наших сотрудников в Турции, и BBC осуществила повышение заработной платы, а также сделала дополнительное предложение о предоставлении льгот, — сообщили они в комментарии для MiddleEast Eye. — Кроме того, мы продолжаем следить за нестабильными рынками, используя механизмы для финансовой поддержки персонала».

Впрочем, журналисты — далеко не единственные, кто страдает от нестабильности в турецкой экономике. Помимо граждан с низкими доходами, на фоне стремительного падения турецкой лиры с большими финансовыми трудностями столкнулся практически весь средний класс: люди вынуждены экономить на всех категориях товаров и услуг — от одежды, продуктов и алкоголя до автомобилей и путешествий.

Народ Турции винит в затянувшемся финансовом кризисе недальновидную политику правительства и лично президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Несмотря на общемировую практику, когда центральные банки повышают ключевые ставки для сдерживания инфляции, глава республики придерживается иной точки зрения — чем выше ставки, тем существеннее рост цен. По этой причине ЦБ Турции с сентября по декабрь снизил ставку на 500 базисных пунктов — с 19% до 14%. Однако эта тактика до сих пор не принесла положительного результата, поскольку стоимость товаров и услуг в стране продолжает расти.