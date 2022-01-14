Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 января 17:48
17:48
Происшествия
Рабочий уральского завода лишился стоп после падения тяжелого груза на ноги
17:47
Общество
Депутат Госдумы Огуль заявил, что идея платной вакцинации от COVID-19 не рассматривается
17:46
Происшествия
Петербуржец отсудил 400 тыс. рублей у УК Центрального района за упавший на машину лед
17:45
Происшествия
Полуголая девушка станцевала на пилоне возле храма под Нижним Новгородом
17:45
Экономика
ФНС раскрыла все доходы Google в России за 2020 год
17:44
Общество
Режиссер Месхиев предложил присвоить актрисе Пересильд звание Героя России
17:42
Общество
Обвиненный в насилии принц Эндрю остро отреагировал на лишение воинских званий
17:42
Общество
Гендиректор Автопарка №6 Глухов сравнил ситуацию с вывозом мусора в Москве и Петербурге
17:41
Общество
Потерявшую сына певицу Шинейд О'Коннор госпитализировали после попытки суицида
17:40
Весь мир
Парламент Сенегала призвал ЭКОВАС отказаться от санкций против Мали
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Сотрудники МЧС из Биробиджана спасли из бетонного заточения собаку с двумя щенками

  /   Обновлено: 14 января 2022 17:08
Общество
Сотрудники МЧС из Биробиджана спасли из бетонного заточения собаку с двумя щенками
pxhere.com

Биробиджан, 14 января. Спасатели из Еврейской АО помогли собаке и ее двум щенкам выбраться из-под бетонных плит. Животные могли погибнуть.

Инцидент произошел в Биробиджане. В оперативную дежурную часть МЧС поступило сообщение о том, что под бетоном медленно умирает собачья семья. Волонтеры подкармливали животных с первых дней нового года, однако извлечь их не могли.

По словам сотрудников, спасательная операция заняла несколько часов. Работники ведомства изготовили многометровый инструмент, обмотанный ветошью. С помощью него животных медленно вызволяли на свободу.

«Щель, в которую забились собаки, сквозная, но очень узкая — всего сантиметров 30 в ширину и метров десять в длину: взрослый человек туда не протиснется. Животные находились где-то посередине этого прохода. Мать-собака постоянно сдирала ветошь, и все приходилось начинать заново. В итоге бетонную щель загерметизировали с двух сторон», — объяснили специалисты.

Сейчас спасенные животные находятся в тепле у волонтеров. В скором времени им потребуется свой дом. В МЧС призвали местных жителей обращаться к ним за питомцами.

Алтайские пожарные ранее спасли замерзающую раненую собаку от верной смерти: бездомное животное попало под колеса автомобиля. Несчастный случай произошел в Благовещенске 12 января.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Сотрудники МЧС из Биробиджана спасли из бетонного заточения собаку с двумя щенками
спасатели собака хорошие новости россии
Комментировать