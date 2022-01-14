Сотрудники МЧС из Биробиджана спасли из бетонного заточения собаку с двумя щенками

Биробиджан, 14 января. Спасатели из Еврейской АО помогли собаке и ее двум щенкам выбраться из-под бетонных плит. Животные могли погибнуть.

Инцидент произошел в Биробиджане. В оперативную дежурную часть МЧС поступило сообщение о том, что под бетоном медленно умирает собачья семья. Волонтеры подкармливали животных с первых дней нового года, однако извлечь их не могли.

По словам сотрудников, спасательная операция заняла несколько часов. Работники ведомства изготовили многометровый инструмент, обмотанный ветошью. С помощью него животных медленно вызволяли на свободу.

«Щель, в которую забились собаки, сквозная, но очень узкая — всего сантиметров 30 в ширину и метров десять в длину: взрослый человек туда не протиснется. Животные находились где-то посередине этого прохода. Мать-собака постоянно сдирала ветошь, и все приходилось начинать заново. В итоге бетонную щель загерметизировали с двух сторон», — объяснили специалисты.

Сейчас спасенные животные находятся в тепле у волонтеров. В скором времени им потребуется свой дом. В МЧС призвали местных жителей обращаться к ним за питомцами.

Алтайские пожарные ранее спасли замерзающую раненую собаку от верной смерти: бездомное животное попало под колеса автомобиля. Несчастный случай произошел в Благовещенске 12 января.