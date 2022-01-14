Эпидемиолог Онищенко раскрыл опасный секрет американской биолаборатории в неспокойном Казахстане

Академик РАН Геннадий Онищенко, более двух десятков лет возглавлявший службу, отвечающую за эпидемиологическое благополучие нашей страны, с тревогой следит за ситуацией вокруг американской биолаборатории в Казахстане.

Напомним, речь идет о Центре особо опасных инфекций в Алма-Ате, построенном при участии США на базе советского противочумного института. В этой суперсовременной и сверхсекретной лаборатории, согласно открытым источникам, американские военные биологи занимались исследованиями смертельно опасных вирусов, штаммы которых, предположительно, хранились там же. Позже представителей США из лаборатории убрали, но центр по-прежнему остается под контролем и охраной структур, предположительно, связанных с Западом.

Во время беспорядков в Казахстане в первую неделю после Нового года появилась информация, что в лабораторию якобы проникли погромщики, и смертельно опасные вирусы могли вырваться на свободу. К счастью, данные о разграблении лаборатории не подтвердились, но журналист Александр Коц выяснил, что как минимум одна попытка проникновения на сверхсекретный объект все же, возможно, была.

wikipedia.org / USGS / Public Domain

Геннадий Онищенко, который не исключает связи этой биолаборатории с дестабилизацией обстановки в Казахстане, о чем он рассказывал в своей авторской колонке, привел еще один любопытный факт. Оказывается, в казахстанской лаборатории работали не только американские военные биологи, но и представители вооруженных сил ФРГ — бундесвера, сотрудничество Казахстана с которыми продолжается по сей день.

«Передо мной — несколько научных журналов, в которых рассказывается о сотрудничестве Казахстана с западными странами в вопросах, касающихся оружия массового поражения, в том числе биологического, — отметил Онищенко в беседе с ФАН. — Само по себе это сотрудничество вызывает вопросы в связи с возможным несовпадением заявленных целей с реальными интересами Запада в отношении стран бывшего СССР. При этом связь алма-атинской лаборатории с Пентагоном не является секретом, я сам был там на стадии строительства и видел паспорт объекта, в котором прямо фигурировало Министерство обороны США. Но, оказалось, в сфере биологической безопасности Казахстан давно и прочно сотрудничает не только с США, но и с Германией и ее военным ведомством, о чем раньше писали довольно скупо».

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Онищенко показал одну из статей, которая носит название:

«Восемь лет сотрудничества по вопросам биобезопасности и биозащиты между Казахстаном и Германией в рамках Немецкой программы биозащиты и глобального партнерства G7 против распространения оружия и материалов массового уничтожения».

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«Все три статьи, скриншоты которых предоставлены, говорят о глобальном проникновении через эти лаборатории Запада на постсоветское пространство в вопросах, затрагивающих биологическую безопасность не только этих стран, но и их соседей, в том числе России», — отметил Геннадий Онищенко.

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Напомним, у Германии большой опыт применения оружия массового поражения. Эта страна первой применила химическое оружие в Первой мировой войне. Во время Второй мировой войны Гитлер просто не успел применить биологическое оружие, но это сделала союзница нацистской Германии — милитаристская Япония.

«Все эти опасные секреты, которые, наверняка хранят наши геополитические «партнеры», не могут не вызывать тревоги, особенно на фоне неспокойной обстановки в Казахстане», — считает Онищенко.

Ранее Геннадий Онищенко неоднократно рассказывал, что алма-атинский центр — такой не единственный: сеть американских биолабораторий была развернута по всему периметру России на территории бывших советских республик. На этих закрытых от посторонних глаз объектах, согласно официальным данным, изучают особо опасные инфекции. Деньги на оборудование и исследования, а также специалисты, согласно имеющейся информации, как правило, имеют американское «происхождение».

При этом наблюдатели зафиксировали, что процесс изучения того или иного возбудителя странным образом коррелировал по времени со вспышкой вызываемого им заболевания в стране, где проводились исследования. Последний такой случай был зафиксирован как раз в Казахстане в 2013 году. В этой биолаборатории проводились исследования конго-крымской геморрагической лихорадки и ее распространения клещами, а через год была зафиксирована вспышка этого заболевания, вызванная именно этим переносчиком. Расследование этого и подобных случаев на государственном уровне, как правило, не велось.