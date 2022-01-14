Лавров: терпение России подошло к концу на фоне действий Запада

Москва, 14 января. Российская Федерация больше не собирается терпеть действия Запада, которые противоречат ее интересам, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Соответствующее заявление министр иностранных дел сделал во время своей большой пресс-конференции по итогам 2021 года. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что и так «запрягали долго», а сейчас пришло время ехать. Помимо этого он отметил, что размещение иностранных войск на территории Украины и участие инструкторов НАТО в ситуации в Донбассе будет расценено Москвой как переход всех красных линий.

«Мы категорически не приемлем появление альянса на российских границах, это настоящая красная линия», — заявил Лавров.

Ранее глава МИД России рассказал, что в мире накапливается конфликтный потенциал. По его словам, ключевую роль в этом процессе играют страны коллективного Запада.