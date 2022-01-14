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Российские семьи с детьми получат по 5 тысяч рублей на школьные поездки

  /   Обновлено: 14 января 2022 16:54
Экономика
Российские семьи с детьми получат по 5 тысяч рублей на школьные поездки
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 14 января. Правительство в рамках новой программы «Школьный туризм» начнет компенсировать родителям 5 тысяч рублей за организованные детские туры по региону проживания, заявил член Комитета Госдумы по туризму Алексей Волоцков.

Дети должны знать историю своей малой родины, а также изучить природные и исторические достопримечательности, добавил депутат. Субъекты РФ вскоре получат субсидии — на первом этапе деньги переведут 18 регионам. Кабмин планирует выделить на эти цели 500 млн рублей.

«Школьный туризм будет направлен на изучение родного края. Это будут двухдневные маршруты с одной ночевкой для того, чтобы школьники могли в выходные посетить те или иные объекты на территории региона», — подчеркнул парламентарий.

В России с 1 февраля проиндексируют материнский капитал, пособия на детей и единовременные денежные выплаты инвалидам, напомнили ранее юристы. Кроме того, вырастут компенсации за отказ от набора социальных услуг и пособия на погребение.

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госдума компенсации кабмин рф детские выплаты школьный туризм
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