Китай отменил ограничения на железнодорожные перевозки

Москва, 14 января. Китайские железные дороги сняли ограничения на прием грузов через железнодорожные погранпереходы, сообщили в РЖД.

Ограничения были введены в начале декабря прошлого года в рамках мер, направленных на профилактику распространения коронавируса. Теперь российские экспортеры смогут использовать железную дорогу для поставок своих товаров в КНР.

«Правда, это не будет касаться необработанной древесины, экспорт которой ограничен с 1 января решением правительства. Практически все вагоны с кругляком, "застрявшие" накануне этого из-за неприема китайской стороной, по согласованию с грузовладельцами уже перенаправили по новым адресам. Лес будет реализован на внутреннем рынке», — говорится в сообщении РЖД.

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2021 года вырос на 35,8% и составил рекордные 146,88 млрд долларов. Китайские экспортеры поставили товаров в РФ на 67,56 млрд долларов. В то же время Россия продала в Китай товаров на 79,32 млрд долларов.