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Тысячи жителей Мали вышли на митинги против санкций ЭКОВАС

Весь мир
Тысячи жителей Мали вышли на митинги против санкций ЭКОВАС
Global Look Press  /  © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Бамако, 14 января. Жители Мали устроили в крупных городах республики массовые митинги против санкций Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом сообщили журналисты издания IGFM.

Ранее члены ЭКОВАС приняли новый пакет резолюций против политического и военного руководства Бамако. Причиной стало прошение властей о переносе даты проведения президентских выборов в связи активизацией террористов на севере страны, угрожающей безопасности населения.

Организаторы демонстраций считают, что главной целью мероприятий является объединение малийцев. Акции проходят в Бамако, Бугуни, Кутиале, Кайесе и Тимбукту.

На демонстрацию в Бамако пришло несколько тысяч человек, желающих поддержать правительство переходного периода и временного лидера Мали Ассими Гоита. Согласно программе, в процессе митинга пройдет несколько выступлений представителей государственного аппарата, активистов и координаторов гражданских сообществ.

Также к микрофону выйдет премьер-министр республики Шогель Кокалла Маига.

Малийцы устали терпеть вмешательство стран коллективного Запада в суверенные дела их родины. Местное население требует бывшие метрополии прекратить использовать Экономическое сообщество и прочие подконтрольные организации для давления на правительство, которое пытается спасти страну и защитить ее территориальную целостность.

Ранее против санкций ЭКОВАС выступили представители гражданского движения «Орган демократического самовыражения» (CED) Координатор платформы Паскаль Заида призвал руководство Экономического сообщества пересмотреть ограничительные меры, наложенные на Мали.

Западные СМИ продолжают спекуляции на тему присутствия российских инструкторов, которых иностранные журналисты причисляют к «ЧВК Вагнера», в африканской стране. Поводом для череды вбросов стали сообщения в соцсетях о прибытии четырех отечественных специалистов в Мали, что вызвало волну паники среди бывших метрополий, проваливших антитеррористические мероприятия в регионе.

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