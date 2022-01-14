Тысячи жителей Мали вышли на митинги против санкций ЭКОВАС

Бамако, 14 января. Жители Мали устроили в крупных городах республики массовые митинги против санкций Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом сообщили журналисты издания IGFM.

Mali????????

La population du banimounountié sortie massivement ce matin du vendredi 14 janvier 2022 pour soutenir le Mali ???????? contre le diktat de l’oppresseur cedeao à la solde de la France colonisatrice. #Mali #CEDEAO#SoutienAuMali ????????#FranceDegage ???????? pic.twitter.com/dijdlYbwtW — Christ_essis (@Christ_essis) January 14, 2022

Ранее члены ЭКОВАС приняли новый пакет резолюций против политического и военного руководства Бамако. Причиной стало прошение властей о переносе даты проведения президентских выборов в связи активизацией террористов на севере страны, угрожающей безопасности населения.

Организаторы демонстраций считают, что главной целью мероприятий является объединение малийцев. Акции проходят в Бамако, Бугуни, Кутиале, Кайесе и Тимбукту.

На демонстрацию в Бамако пришло несколько тысяч человек, желающих поддержать правительство переходного периода и временного лидера Мали Ассими Гоита. Согласно программе, в процессе митинга пройдет несколько выступлений представителей государственного аппарата, активистов и координаторов гражданских сообществ.

Также к микрофону выйдет премьер-министр республики Шогель Кокалла Маига.

Grande mobilisation contre les sanctions de la CEDEAO :

En route pour Bamako acec mes frères et sœurs du Mali.

La souveraineté Malienne et de l'Afrique n'est pas négociable.

Nous allons y arriver par la grâce de Dieu. #SoutienAuMali????????????#14Janvier????????#FranceDegage #Mali ????????????❤ pic.twitter.com/a16IHiVMWt — Christ_essis (@Christ_essis) January 14, 2022

Малийцы устали терпеть вмешательство стран коллективного Запада в суверенные дела их родины. Местное население требует бывшие метрополии прекратить использовать Экономическое сообщество и прочие подконтрольные организации для давления на правительство, которое пытается спасти страну и защитить ее территориальную целостность.

#Mali les rassemblements ont commencés dans les toutes les régions pour contester les sanctions de la CEDEAO. pic.twitter.com/Fh8J2GX9s6 — Djire lassana (@djirelasco) January 14, 2022

Ранее против санкций ЭКОВАС выступили представители гражданского движения «Орган демократического самовыражения» (CED) Координатор платформы Паскаль Заида призвал руководство Экономического сообщества пересмотреть ограничительные меры, наложенные на Мали.

Западные СМИ продолжают спекуляции на тему присутствия российских инструкторов, которых иностранные журналисты причисляют к «ЧВК Вагнера», в африканской стране. Поводом для череды вбросов стали сообщения в соцсетях о прибытии четырех отечественных специалистов в Мали, что вызвало волну паники среди бывших метрополий, проваливших антитеррористические мероприятия в регионе.