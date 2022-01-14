Комик Слава Комиссаренко заявил, что его ищет белорусский КГБ

Киев, 14 января. Стендап-комик Слава Комиссаренко признался, что находится в розыске со стороны спецслужб Белоруссии. Об этом артист рассказал в своем выступлении.

По словам артиста, КГБ Белоруссии начало преследовать его, о чем артист узнал от человека из оппозиции.

«Мне написал человек, который связан с белорусскими протестами. Он прислал мне сообщение: «Здравствуйте, Слава. К сожалению, есть информация из достоверных источников, что вас собираются выкрасть в Москве и вывезти на машине в Беларусь. Проявите осторожность!»» — заявил комик в выступлении, опубликованном на его YouTube-канале.

Комиссаренко также уточнил в своем аккаунте в Facebook, что его рассказ — не шутка. Однако ему потребовалось время, чтобы адаптировать эту историю для своего выступления.

Ранее белорусский комик Идрак Мирзализаде выставил на продажу аннулированный вид на жительство в России в формате NFT-токенов. Артисту запретили въезд в РФ после разбирательств из-за оскорбительного фрагмента выступления.